Новый завод «Фармасинтеза» нуждается в высококвалифицированных кадрах

Мэр Братска Сергей Серебренников провел рабочую встречу с президентом группы компаний «Фармасинтез» Викрамом Пуния. Во встрече принимали участие председатель комитета экономического развития администрации города Александр Яковлев и исполнительный директор ООО «Братскхимсинтез» Иван Драцкий.

Ивестиционный высокотехнологичный проект производства фармацевтической продукции в Братске реализует Международная компания «Фармасинтез». Новое предприятие будет выпускать активный ингредиент, который сейчас производится только за рубежом.

Планируется, что на заводе будет создано порядка 175 рабочих мест.

Реализация проекта осуществляется на протяжении нескольких лет, сроки открытия предприятия инвестором по различным причинам несколько раз переносились.

Одной из основных причин переноса сроков г-н Пуния назвал кадровую проблему.

Компания нуждается в высококвалифицированных кадрах. Нужны химики-технологи и другие специалисты. Поэтому необходимо решать вопросы подготовки таких специалистов в вузах города, а также привлекать специалистов из других городов, — сказал г-н Пуния.

Президент компании сообщил, что для создания привлекательных условий для будущих сотрудников предприятия, рассматриваются варианты обеспечения их жильем: приобретения квартир на вторичном рынке или строительство многоквартирного дома.

Викрам Пуния попросил Сергея Серебренникова оказать содействие в работе с учебными заведениями Братска по вопросам подготовки кадров, а также, если потребуется, выделении земельного участка под строительство жилого дома.

Администрация города, в рамках своих полномочий, активно оказывает поддержку инвестиционным проектам. Тем более, речь идет о высокотехнологичном производстве. Город заинтересован в создании новых рабочих мест, дополнительных поступлениях в бюджет. Мы готовы оказывать содействие компании «Фармасинтез» в работе по открытию предприятия, — подчеркнул Сергей Серебренников.

Новое производство будет запущено в эксплуатацию осенью этого года. К этому сроку также будет проведено благоустройство прилегающей к заводу территории. Сейчас мы форсируем работы, — сообщил ВикрамПуния.

Кроме того, г-н Пуния отметил, что «Фармасинтез», как социально ответственная компания, готова участвовать в реализации проектов социального партнерства.

У меня остались самые позитивные впечатления от встречи с мэром города. Была проведена плодотворная беседа. Есть определенные проблемы, о которых я Сергею Васильевичу рассказал. Мы достигли понимания во взаимодействии. Хочу поблагодарить мэра Братска за то, что он оперативно нас принял, выслушал, за то, что оказывает поддержку в реализации проекта, — поделился впечатлениями от встречи Викрам Пуния.

ИСТОЧНИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРАТСКА

gmpnews