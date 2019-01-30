К 2023 мировые расходы на лекарства превысят 1,5 трлн долларов

Аналитики из IQVIA сделали новый прогноз: согласно их ожиданиям, затраты мировой общественности на лекарственные препараты превысят 1,5 трлн долларов к 2023 году. Эта цифра на 50% больше, чем предсказывалось 7 лет назад, пишет PharmaTimes.

Прогноз рыночных аналитиков строится на показаниях прошлых лет. Так, в 2018 году во всем мире было потрачено 1,2 трлн долларов, в 2017 – 1,1 трлн, а в 2016 – 1,0 трлн.

Ожидается, что в течение ближайших нескольких лет конкуренция между аналогами биологических лекарств усилится в три раза, а Европе превзойдет США по частоте регистрации биоаналогов. На развитии рынка несомненно отразится тот факт, что к 2023 году 18 и 20 препаратов с наибольшим объемом продаж потеряют патентную защиту, открыв дорогу дженерикам и биоаналогам.

По мнению аналитиков, в течение пяти лет будут продолжены исследования искусственного интеллекта, технологий машинного обучения и методов глубинного обучения, что создаст условия для появления новых прорывных методов лечения.

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