Бывшая стриптизерша работала региональным директором по продажам американской фармкомпании

Экс-менеджер американской фармкомпании Insys Therapeutics Санрайз Ли исполнила в одном из клубов Чикаго приватный танец на коленях у врача, чтобы склонить его к назначению пациентам анальгетика Subsys, содержащего синтетический опиоид фентанил, пишет журнал Time.

До работы в компании эта дама трудилась стриптизершей.

Обо всем стало известно от бывшей подчиненной Санрайз Ли Холли Браун в ходе первых слушаний по уголовному делу в отношении топ-менеджеров компании в федеральном суде в Бостоне. Следствие утверждает, что маркетинговая практика Insys Therapeutics способствовала распространению опиоидной зависимости, от которой в США ежегодно гибнут десятки тысяч человек.

Уголовное дело возбуждено против основателя и сопредседателя совета директоров Insys Therapeutics миллиардера Джона Капура и четырех высокопоставленных сотрудников компании, в т. ч. Санрайз Ли, которая получила должность регионального директора по продажам, несмотря на отсутствие опыта работы в фармотрасли.

Илья Дугин

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