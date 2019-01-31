В Иркутске ищут виновных в поставках вакцины с ограниченным сроком годности Бывшая стриптизерша работала региональным директором по продажам американской фармкомпании » Определены победители VI фармацевтической олимпиады В Нижнем Новгороде завершилась VI Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада. Имена ее победителей были названы на торжественной церемонии награждения. В направлении «Фармация» победу одержала команда Тюменского государственного медицинского университета. 2 место заняли студенты Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, 3 место – Рязанский государственный медицинский университет. В направлении «Фармацевтическая технология» первенствовала вторая команда СПХФУ. Серебро завоевали студенты из Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, бронзу – представители Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева. Ценные призы и подарки победителям вручили фармацевтические компании – партнеры ВСФО-2019. Приз за активное участие в олимпиаде был вручен редакции «Фармацевтического вестника» — генерального информационного партнера образовательного проекта АРФП. В состав жюри олимпиады входят ведущие специалисты фармотрасли, доктора и кандидаты наук, эксперты компаний и представители научного сообщества. В мероприятиях фармолимпиады приняли участие 165 студентов из 33 медицинских вузов. Напомним, следующая фармацевтическая олимпиада состоится в 2021 году. Эстафету на проведение ВСФО приняла Калининградская область. Сергей Рякин

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