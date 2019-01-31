Определены победители VI фармацевтической олимпиады

В Нижнем Новгороде завершилась VI Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада. Имена ее победителей были названы на торжественной церемонии награждения.
В направлении «Фармация» победу одержала команда Тюменского государственного медицинского университета. 2 место заняли студенты Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, 3 место – Рязанский государственный медицинский университет.
В направлении «Фармацевтическая технология» первенствовала вторая команда СПХФУ. Серебро завоевали студенты из Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, бронзу – представители Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.
Ценные призы и подарки победителям вручили фармацевтические компании – партнеры ВСФО-2019.
Приз за активное участие в олимпиаде был вручен редакции «Фармацевтического вестника» — генерального информационного партнера образовательного проекта АРФП.
В состав жюри олимпиады входят ведущие специалисты фармотрасли, доктора и кандидаты наук, эксперты компаний и представители научного сообщества.
В мероприятиях фармолимпиады приняли участие 165 студентов из 33 медицинских вузов. Напомним, следующая фармацевтическая олимпиада состоится в 2021 году. Эстафету на проведение ВСФО приняла Калининградская область.
Сергей Рякин
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