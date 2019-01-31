В Иркутске ищут виновных в поставках вакцины с ограниченным сроком годности

Минздрав Иркутской области начал служебную проверку в отношении должностных лиц из-за распределения вакцины БЦЖ-М с ограниченным сроком годности. 24 января Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база (ИООСАБ) отправила в лечебные учреждения вакцину, которую можно использовать до февраля 2019 г.

В Иркутске препарат поступил в три поликлиники, но ни одной прививки врачи сделать не успели. Сейчас вакцина отозвана из медицинских организаций. Директор ИООСАБ Юрий Сланченко организует ее размещение в карантинной зоне.

«Главным врачам медицинских организаций Иркутской области категорически запрещено использование вакцины с истекшим сроком годности, – отметили в пресс-службе Минздрава. – Ситуация находится на особом контроле у министра здравоохранения Олега Ярошенко».

Ольга Коберник

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