FDA одобрило первый в США дженерик противоастматического препарата Advair

FDA одобрило разработанный компанией Mylan NV («Майлан Эн-Ви») дженерик Advair – противоастматического препарата-блокбастера от компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»); на этих новостях акции Mylan взлетели более чем на 7%, сообщает агентство Reuters.

По информации американского регулятора, дженерик Mylan зарегистрирован в ингаляционной форме в трех дозировках для приема 2 раза в сутки пациентами с астмой в возрасте от 4 лет.

Ранее FDA отклонило регистрационные заявки на дженериковые версии Advair от нескольких фармпроизводителей, включая Novartis AG («Новартис АГ»), Hikma Pharmaceuticals («Хикма Фармасьютикалз») и саму компанию Mylan.

По прогнозам аналитиков компании Leerink, вывод дженерика Mylan на рынок ожидается в феврале, а выручка от продаж этого препарата в 2019 г. составит около 170 млн долл.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik