RNC Pharma: прирост поставок лекарств из ЕАЭС в РФ существенно опережает среднерыночную динамику

По итогам 2018 г. суммарный объем поставок лекарств, произведенных на территории ЕАЭС, в Россию составил 9,4 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС), рублевая динамика импорта относительно 2017 г. достигла +13,1%. Такая информация приводится в отчете аналитической компании RNC Pharma.

При этом аналитики отмечают, что натуральный прирост оказался не столь динамичен. Так, на конец года показатель не смог преодолеть рубеж в один процент (+0,9%). Суммарно в 2018 г. из Беларуси, Казахстана и Армении в Россию было ввезено 213,6 млн упаковок.

Основной объем поставок по-прежнему осуществляется из Белоруссии – 90,5% в рублях и 89,0% в упаковках. Импорт лекарств в минувшем году осуществляли 12 корпораций, 3 из которых впервые начали поставлять свою продукцию в нашу страну. Среди новичков наибольший вклад в долгосрочную динамику внесла компания «Фармгид» с единственным препаратом «Цефепим». Максимальный прирост в TOP-5 корпораций, лидирующих по денежному объему, фиксировался у «Алвилс» – за год объемы выросли в 2,8 раза. Импорт компании ограничивался 4 наименованиями ЛП, большую долю по денежному объему занимало средство для ингаляционной анестезии «Севофлуран-Виал» (поставки стартовали в июле 2018 г.). Производство препарата локализовано на мощностях белорусского предприятия «Фармлэнд», ранее отдельные партии для российского рынка производились в Китае на предприятии «Луньань Бэттер Фармасьютикал».

Второй страной в рейтинге по объему ввозимой продукции остается Казахстан (7,4% в рублях), поставки обеспечивали 4 фармпроизводителя. Здесь тоже имеется новый игрок – все та же компания «Алвилс», импортирующая на отечественный рынок один препарат – капли «Сульфацил натрия». Производство последнего локализовано на мощностях казахской компании «Досфарм». Лучшую динамику относительно 2017 г. показала компания «Нобел-Илач» (+44%), ключевым продуктом портфеля является антибактериальный препарат «Аксосеф» (обороты выросли в 4,4 раза).

Третье место занимает Армения, поставки лекарств в Россию из этой страны составляют чуть более 2% (в рублях) от общего объема импорта из стран ЕАЭС, отгрузки осуществляет, в частности, «Ереванская химико-фармацевтическая фирма». За прошедший год компания ввозила в Россию 6 наименований лекарств, наибольший объем приходился на раствор «Тиамина хлорид».

pharmvestnik