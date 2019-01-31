UPD: в 2018 г. объем продаж Roche увеличился на 7%

В швейцарском Базеле 31 января прошла пресс-конференция по итогам года компании Roche для представителей ведущих деловых и отраслевых изданий мира. Среди приглашенных СМИ был и «Фармацевтический вестник».

Международный фармацевтический гигант со штаб-квартирой в Базеле сообщил, что в 2018 г. объем продаж увеличился на 7% (при постоянных курсах валют) и составил 56,8 млрд швейцарских франков против 53,3 млрд франков годом ранее.

Операционная прибыль от основной деятельности выросла на 9%.

Объем продаж фармацевтического подразделения увеличился на 7% и составил 44 млрд франков по сравнению с 41 млрд франков в 2017 г. Основными драйверами роста стали новый препарат для лечения рассеянного склероза Ocrevus, противоопухолевые препараты Perjeta, Tecentriq и Alecensa, а также препарат для лечения гемофилии Hemlibra.

В течение первого года на рынке объем продаж препарата Ocrevus составил 2,4 млрд франков. Это самый удачный лонч нового препарата за всю историю Roche.

Отвечая на вопрос главного редактора «ФВ» Германа Иноземцева о ситуации в России, Билл Андерсон, с 1 января 2019 г. занявший должность глобального СЕО «Рош Фарма», ответил, что компания последние несколько лет была и остается достаточно гибкой в области ценообразования – будь то ситуация с наличием местных и международных биоаналогов или ситуация с новейшими и уникальными препаратами.

«Наш ответ растущей конкуренции со стороны биоаналогов – ускоренный ввод все более наукоемких инновационных продуктов по фармакоэкономически обоснованным ценам. В том числе мы планируем усилить плотную работу с руководителями российских министерств и служб для обеспечения как справедливого доступа к системе лекарственного обеспечения России, с одной стороны, так и справедливого ценообразования, с другой – чтобы препараты были доступны большему числу регионов, ЛПУ и пациентов».

В то же время г-н Андерсон отметил, что цены на рынках ЕМЕА сбалансированы и поэтому система референтного ценообразования вряд ли приведет к резким скачкам или провалам.

В США объем продаж вырос на 14% благодаря показателям по препаратам Ocrevus, Perjeta и Lucentis.

В Европе продажи сократились на 7%, что обусловлено выводом на европейские рынки биосимиляров препаратов MabThera/Rituxan (-47%) и Herceptin (-16%). Потери от конкуренции со стороны биосимиляров частично компенсируются успешными лончами препаратов Ocrevus, Tecentriq и Alecensa, а также Perjeta для лечения метастатического HER2-позитивного рака молочной железы и адъювантной терапии.

В других странах объем продаж увеличился на 10% за счет роста показателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки.

При этом в Японии объем продаж сократился на 1% на фоне инициированного правительством страны снижения цен и появления на рынке биосимиляров препаратов MabThera/Rituxan (-36%) и Herceptin (-16%).

В 2018 г. объем продаж диагностического подразделения увеличился на 7% и составил 12,9 млрд франков против 12,1 млрд франков годом ранее.

По прогнозу Roche, в 2019 г. рост объема продаж будет колебаться в пределах низких и средних однозначных показателей при постоянных курсах валют. Ожидается, что рост прибыли на акцию будет в целом соответствовать росту объема продаж. Также ожидается увеличение дивидендов в национальной валюте.

Герман Иноземцев

pharmvestnik