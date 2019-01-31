МВД проверяет врачей крупнейших онкоцентров на причастность к перепродаже онкопрепаратов

Медработники ведущих онкологических центров страны могли участвовать в перепродаже дорогостоящих онкопрепаратов, предоставляемых по льготным рецептам. Под подозрение МВД попали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова, Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА и Городского клинического онкологического диспансера.

Проверка проводится в отношении более 40 врачей в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

По данным следствия, теперь уже бывшие сотрудники компании Roche передавали врачам деньги якобы в качестве оплаты за участие в научных конференциях и семинарах, которые фактически не проводились. Взамен врачи выписывали рецепты на препараты производства Roche, после чего сотрудники компании получали дорогостоящие лекарства и перепродавали их.

В деле о перепродаже лекарств может фигурировать бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров, в отношении которого вместе с его подельником ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, ​совершенное организованной группой).

Следователи выяснили, что на реализации препаратов участникам схемы удалось выручить 55 млн рублей. Летом 2018 года полицейские обыскали фармсклад ООО «Система», которое, по данным следствия, аффилировано с Александровым.

В результате обыска в офисе Roche уже зимой 2018 года были обнаружены базы данных с именами врачей, которые получали от компании плату за семинары, лекции, участие в конференциях.

Однако полицейские выяснили, что ни одна из 31 конференции НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, указанных в материалах фармкомпании, не проводилась. Аналогичный ответ полицейским дали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, в НМИЦ им. В.А. Алмазова и в Городском клиническом онкологическом диспансере.

Источник: РБК

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