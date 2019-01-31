МВД проверяет врачей крупнейших онкоцентров на причастность к перепродаже онкопрепаратов

Медработники ведущих онкологических центров страны могли участвовать в перепродаже дорогостоящих онкопрепаратов, предоставляемых по льготным рецептам. Под подозрение МВД попали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова, Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА и Городского клинического онкологического диспансера.
Проверка проводится в отношении более 40 врачей в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.
По данным следствия, теперь уже бывшие сотрудники компании Roche передавали врачам деньги якобы в качестве оплаты за участие в научных конференциях и семинарах, которые фактически не проводились. Взамен врачи выписывали рецепты на препараты производства Roche, после чего сотрудники компании получали дорогостоящие лекарства и перепродавали их.
В деле о перепродаже лекарств может фигурировать бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров, в отношении которого вместе с его подельником ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Следователи выяснили, что на реализации препаратов участникам схемы удалось выручить 55 млн рублей. Летом 2018 года полицейские обыскали фармсклад ООО «Система», которое, по данным следствия, аффилировано с Александровым.
В результате обыска в офисе Roche уже зимой 2018 года были обнаружены базы данных с именами врачей, которые получали от компании плату за семинары, лекции, участие в конференциях.
Однако полицейские выяснили, что ни одна из 31 конференции НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, указанных в материалах фармкомпании, не проводилась. Аналогичный ответ полицейским дали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, в НМИЦ им. В.А. Алмазова и в Городском клиническом онкологическом диспансере.
Источник: РБК