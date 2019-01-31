ВТБ кредитовал 300 млн рублей на строительство в Тольятти завода нитриловых перчаток

Банк ВТБ выдал Самарскому заводу медицинских изделий (СЗМИ) два льготных кредита на общую сумму 300 млн рублей со сроком погашения от двух до пяти лет на строительство первого в России завода по производству смотровых нитриловых перчаток.
Предприятие создается на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти», общий объем инвестиций оценивается в 360 млн рублей. Мощность производства составит 108 млн пар медицинских перчаток в год. Предполагается, что в тестовом режиме производственная линия заработает уже в 2019 году.
ООО «СЗМИ» основано в 2016 году предпринимателем Алексеем Туренко, у которого есть опыт работы на рынке медизделий – он владеет поставщиком расходных материалов ООО «Медитек». В 2016 году, по данным СПАРК-Интерфакс, эта компания заключила контракты с медучреждениями разных регионов на общую сумму 312,5 млн рублей. В 2017-м объем выполненного «Медитеком» госзаказа значительно сократился – до 1,2 млн рублей.
Параллельно Туренко занимался инвестпроектом на территории ОЭЗ: в начале 2018 года он привлек в качестве партнеров известных самарских предпринимателей Андрея Варюшина и Александра Леонова, которым в СЗМИ достались доли по 35%. Варюшин и Леонов являются совладельцами группы «Элпроммаш», специализирующейся на поставках промышленного оборудования, а также совместно реализуют девелоперский проект: их компания «Золотой Лев» заявляла в 2015 году о планах строительства жилого комплекса в центре Самары.
Источник: saminvestor.ru