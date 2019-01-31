Собянин попросил Правительство РФ разрешить использовать незарегистрированные лекарства на территории ММК

Мэр Москвы Сергей Собянин написал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о необходимости внести ряд поправок в законодательство для работы Международного медицинского кластера (ММК) в Сколково.

Среди прочего он просит внести изменения в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств», чтобы в ММК могли использоваться не зарегистрированные в России препараты. В Минздраве и МВД настаивают, что послабления не должны коснуться лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Появление особого правового поля, которое с самого начала преподносилось как преимущество ММК, ожидается с момента принятия в 2015 году ФЗ «О ММК». На территории кластера должны действовать документы и регламенты (лицензии на меддеятельность, лекарства, медизделия, стандарты), выданные в государствах ОЭСР. Это нужно для ускоренного трансферта технологий и компетенций.

На совещании с участием членов правительства, в том числе вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и представителей Минздрава, обсуждались предложения мэра Москвы Сергея Собянина – поправки сразу в несколько ФЗ, как выяснил «Коммерсантъ». Собянин считает необходимым исключить из ФЗ «О ММК» предельный срок действия статуса участника кластера, оставив это решение за фондом ММК и резидентами кластера, а также дать возможность сдавать землю кластера в субаренду.

По мнению Собянина, нужно, наконец, внести поправки в 61-ФЗ, чтобы дать возможность участникам кластера использовать без регистрации иностранные препараты, и упростить порядок лицензирования работ с донорской кровью, тканями и органами.

Внести изменения в 61-ФЗ участники совещания не против, однако Минздрав и МВД выступили против возможности распоряжаться незарегистрированными наркотическими и психотропными ЛС, так как это противоречит «международным договоренностям в сфере противодействия обороту наркотиков». В Минздраве также не поддерживают возможность упрощенного подхода к использованию донорских органов и тканей, так как в этом сегменте в России работают только государственные медучреждения, а частная деятельность не разрешена.

На территории ММК пока построен и открыт только один объект – диагностический центр израильской клиники «Хадасса Медикал». Вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Предполагается, что в кластере, на площади 57 гектаров, расположатся до 15 клиник и научно-образовательных центров. Проект уже получил налоговые льготы. Интерес к нему проявили «Ташир» и южнокорейский госпиталь Bundang, холдинг A&NN Александра Мамута совместно с основателем новосибирской клиники «Авиценна» Борисом Айзиковичем планировали организовать филиал госпиталя Страсбургского университета, а EMC и испанская Roman Fernandes – онкоклинику.

Источник: Коммерсантъ

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