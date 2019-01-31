Завершено строительство ярославского завода фармацевтической компании «Безен Хелскеа»

В Ярославле в индустриальном парке «Новоселки» завершено строительство завода компании «Безен Хелскеа».

Предприятие будет производить микронизированный прогестерон, который является полным аналогом женского гормона прогестерона и широко применяется в сфере акушерства и гинекологии. Он входит в перечень жизненно важных лекарственных средств.

На данном этапе на заводе идет наладка оборудования, в течение двух месяцев он будет введен в эксплуатацию.

– Компания «Безен Хелскеа» стала шестым резидентом ярославского фармацевтического кластера, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Сегодня он является одной из самых больших отраслевых агломераций предприятий данного профиля в России и входит в тройку лучших в стране. Общий объем инвестиций в развитие ярославского фармкластера уже превысил 27 миллиардов рублей. Теперь на территории региона будет производиться еще один инновационный лекарственный препарат.

Генеральный директор компании «Безен Хелскеа Рус» Ольга Волкова отметила, что предприятие построено с учетом будущего развития и имеет технические возможности для расширения производства.

– Мы нацелены на активное взаимодействие с регионом и готовы к сотрудничеству с другими участниками фармацевтического кластера, – подчеркнула она.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и компанией «Безен Хелскеа» было заключено 24 ноября 2016 года. От лица сторон документ подписали глава региона Дмитрий Миронов и владелец компании Антуан Безен.

13 февраля 2017 года в Правительстве региона был подписан договор купли-продажи земельного участка под строительство предприятия между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» – региональным офисом компании.

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