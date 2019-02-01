В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту реализации незарегистрированных шприцев

ГУ МВД по Ростовской области завело уголовное дело по статье 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств и медизделий) по факту реализации незарегистрированных шприцев. Об этом стало известно в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной деятельности территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области в 2018 г., которое 1 февраля прошло в Ростове-на-Дону.

Подробности расследования в интересах следствия не сообщаются. Известно только, что речь идет об одноразовых стерильных шприцах китайского производства объемом 50 мл. В декабре 2017 г. центральный аппарат Росздравнадзора распространил письмо, в котором сообщалось о выявлении данного медицинского изделия территориальным органом регулятора Республики Чувашии вместе с регистрационным удостоверением от 2009 г. на аналогичную продукцию этого же производителя, но которое на него не распространялось. В этом же письме субъектам обращения медизделий предлагалось принять меры по предотвращению оборота шприцев, а территориальным органам поручалось провести соответствующие проверки.

Екатерина Погонцева

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