Денис Мантуров: стикер контроля вскрытия упаковок повысит защиту и аутентичность товара

На встрече с оператором маркировки ЦРПТ министр промышленности и торговли Денис Мантуров выдвинул идею внедрения на производстве стикеров защиты от вскрытия упаковок.

«Говоря о принципах максимальной гарантии товара можно рассмотреть защитные инструменты, которые не позволят добавить в продукцию нелегальные элементы, – сообщил Денис Мантуров. – Например, за рубежом обязательно делается стикер на краях открытия. Можно будет проработать этот вопрос. Выяснить, чем и как регламентируется внедрение такой защиты. Какое необходимо оборудование. Подобный регламент был бы дополнительной гарантией аутентичности легальной продукции. Даже с учетом маркировки остается риск вскрытия коробок и упаковок. Думаю, что в этой защите заинтересованы и сами производители».

Напомним, что в нашем законодательстве система стикеров не является обязательной в отличие от зарубежных стандартов защиты.

Ряд производителей сообщили «ФВ», что мера, предложенная министром, безусловно, необходима, но возмущений не избежать. Особенно пострадают участники пилотного проекта, которые уже закупили оборудование без системы стикеров. Потребуются изменения в структуре упаковок. Придется менять картонажные или маркировочные машины. Это приведет к крупным инвестициям.

В то же время, исполнительный директор компании «ТрекМарк» (поставщик оборудование для маркировки) Сергей Протасов ответил министру, что «в настоящее время, большинство производителей занимающихся внедрением оборудования для маркировки, включают оборудование контроля вскрытия в эти условия».

Аналитики фармрынка более скептично относятся к системе стикеров.

«Для производителя – это однозначно дополнительные затраты, причём это не только стоимость стикеров, но и всей инфраструктуры по его нанесению. Все эти затраты лягут на потребителя, — уверен директор по развитию аналитической компании RNCPharma Николай Беспалов. — Некоторые производители наносят такие стикеры по собственной инициативе, но их практическая ценность опять-таки скорее как дополнительный элемент защиты от подделки, а не как некая степень защиты содержимого. Не думаю, что эта инициатива получит поддержку фармкомпаний».

Эксперту не понятна практическая ценность подобного нововведения. «Можно теоретически представить себе мошенническую схему, при которой из упаковки дорогого препарата может быть похищена часть доз, — считает директор RNCPharma. — Но, во-первых, сложно себе представить, как данный похищенный товар затем будет реализовываться. Во-вторых, сам факт подобного хищения довольно легко доказуем. Это напоминает схему мошенничества со спичками. Говорят в СССР на этом можно было сделать состояние, но в современных условиях это просто смешно. К тому же есть масса куда более простых и эффективных способов мошенничества — достаточно вспомнить недавнюю историю с обнаружением преступной схемы хищения ритуксимаба. Можно конечно предположить, что при вскрытии упаковки содержимое может быть каким-то образом повреждено, но есть 1000 и 1 способ испортить содержимое и без вскрытия упаковки».

Денис Кунгуров

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