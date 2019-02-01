Минздрав приступил к решению проблемы льготного налогообложения для медизделий

Принятие изменений в Постановление Правительства № 1042 представители рынка считают решением проблемы льготного налогообложения для медицинских изделий.

Напомним, в конце прошлого года производители медицинских изделий предупредили: в 2019 году «тяжелая» медтехника может подорожать на 20%.

Это заявление было вынужденным признанием, так как обращения к профильным ведомствам с просьбой решить проблему с внесением «льготных» кодов в новый классификатор ОКПД 2, оставались без ответа. Однако Минздрав вывесил на общественное обсуждение проект постановления, который призван наконец снять все разногласия.

В пояснительной записке к проекту документа указано, что его принятие позволит урегулировать расхождения в терминологических обозначениях продукции между действовавшим до 1 января 2017 года ОКП и действующим в настоящее время ОКПД 2.

«Данный проект крайне важен для индустрии. Именно поэтому ранее мы неоднократно направляли обращения в адрес регуляторов с просьбой внести изменения в Постановление Правительства РФ №1042. Рады, что Минздрав нас услышал и проект находится в разработке», –прокомментировал исполнительный директор IMEDA Сергей Ванин.

Однако эксперт отметил, что учтены многие, но пока не все комментарии бизнеса.

«В данный момент мы готовим дополнительные предложения на основе информации, поступающей сегодня от наших членов, чтобы в дальнейшем не допустить разночтений в применении льготы по НДС при ввозе и реализации медицинских изделий на территории России. Принятие изменений в данное постановление будет безусловно способствовать решению как самой проблемы применения льготного налогообложения для медизделий, так и положительно отразится на инвестиционном климате для индустрии в целом», – добавил Сергей Ванин.

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