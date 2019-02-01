Росздравнадзор будет пресекать случаи осуществления деятельности аптек одновременно с двумя лицензиями

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области предостерег фармацевтические организации региона от получения второй, «запасной» лицензии на случай приостановления действия или прекращения действия первой. Специалисты регулятора столкнулись с тем, что ряд аптечных предприятий подстраховались и получили новые лицензии на фармдеятельность, открыв другое юрлицо, и при этом не сдали старые.

В регионе уже создан прецедент, когда за повторное нарушение лицензионных требований и условий действие лицензии было приостановлено решением суда на 30 суток.

«Некоторые полагают, что если такое произойдет с ними, то они просто начнут работать по другой лицензии, но так не будет, – предупредила руководитель территориально органа Татьяна Полинская в ходе публичного обсуждения результатов деятельности регулятора в 2018 г., которое 1 февраля состоялось в Ростове-на-Дону. – Мы приложим для этого все усилия. Напоминаю, что одним из основных лицензионных требований является наличие оборудования и помещения. И аптека, которая не сдала старую лицензию, эти требования не выполняет. Поэтому мы будем ставить вопрос о привлечении ее к административной ответственности, санкция предусматривает штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб.».

Екатерина Погонцева

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