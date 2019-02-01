RNC Pharma: в конце 2018 г. возобновился рост натуральных объемов поставок фармсубстанций в РФ

Суммарно в 2018 г. в РФ было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 96,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС), посчитали аналитики RNC Pharma. Рублевая динамика поставок к аналогичному периоду 2017 г. весьма значительная +30,6%. При этом столь серьезный рост обеспечивался почти исключительно за счет повышения ввозных цен, натуральная динамика за период уходит в отрицательную зону и составляет без малого -3%. Всего за анализируемый период в РФ было импортировано 11,9 тыс. тонн АФИ.

Аналитики отмечают, что итоги ноября и декабря 2018 г. кардинально отличались от той картины, которую можно было наблюдать на протяжении всего года. Здесь значительный рост денежного объема поставок к аналогичным периодам 2017 г. сопровождался заметной натуральной динамикой. По итогам ноября долгосрочная динамика при расчетах в килограммах составила практически +20%, в декабре фиксировано +15%.

География поставок субстанций в 2018 г. насчитывала 41 страну, причем общее количество стран-поставщиков за год не изменилось, а вот состав их поменялся. В прошлом году появилось четыре новых направления: Сингапур (линезолид, эноксапарин натрия), Норвегия (актовегин), Гонконг (саквинавира мезилат технический) и Саудовская Аравия (даклатасвир). Естественно, изменения произошли и в отношении количества и перечня производителей АФИ, в 2018 г. поставки осуществляли 582 компании-производителя, тогда как годом ранее 554 предприятия. Из числа новичков максимальные объемы продемонстрировали японская «Шионоги», которая в ноябре 2018 г. начала отгрузки фармсубстанции долутегравир натрия, а также «Фрезенус». Последний поставлял в нашу страну два наименования АФИ: кетогранулят (из Португалии) и лактулозу (из Италии).

Из числа ТОР-20 производителей АФИ по денежному объему поставок субстанций фармакопейного класса чистоты аналитики отмечают «Ново-Нордиск» (Novo Nordisk) – за год корпорация увеличила объем поставок в 167 раз. В 2018 г. предприятие импортирует 4 наименования сырья, основные объемы и соответственно динамику обеспечили инсулины: инсулин детемир и инсулин аспарт. Врывается в топ также «Группа Мерк» (Merck group) – корпорация в прошлом году поставляла 3 наименования сырья.

Первая строчка в категории технических АФИ остается у индийской «Эрин Лайф Сайенсиз», объемы относительно 2017 г. выросли в 16 раз (в рублях). Динамику обеспечивали 3 субстанции (атазанавир, лопинавир, ритонавир) единственным потребителем данной продукции в России является «Фармасинтез».

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