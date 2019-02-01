Денис Мантуров: Минпромторг поддерживает сокращение криптозащиты для лекарств В IV квартале 2018 г. объем продаж Novo Nordisk вырос на 6% » Минздрав закупает противовирусные препараты Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 260 464,00 Прием заявок заканчивается: 08.02.2019 09:00. — Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 517 394,80 руб. Прием заявок заканчивается: 08.02.2019 09:00. Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,15 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 358 060,13 руб. Прием заявок заканчивается: 08.02.2019 09:00. Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,1 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 561 064,68 руб. Диданозин, капсулы кишечнорастворимые и/или капсулы, 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 971 228,50 руб. Прием заявок заканчивается: 08.02.2019 09:00. Цепэгинтерферон альфа-2b, раствор для подкожного введения, 200 мкг/мл 1,0 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 62 444 800,00 руб. Прием заявок заканчивается: 18.02.2019 09:00. Елена Сидорова

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