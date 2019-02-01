Денис Мантуров: Минпромторг поддерживает сокращение криптозащиты для лекарств

Если сокращения криптокода пойдет на пользу фармпроизводителям, Минпромторг поддержит эту инициативу. Об этом сообщил «ФВ» глава Минпромторга Денис Мантуров сегодня во время посещения оператора ЦРПТ, где министру была продемонстрирована работа системы ИС МДЛП в рабочем режиме.

«Мы заинтересованы в том, чтобы производители могли эффективно внедрять все процессы маркировки. Поскольку фармпроизводители и оператор ЦРПТ выступают за сокращение криптозащиты, то мы поддерживаем эту инициативу», – сообщил «ФВ» Денис Мантуров.

Напомним, в конце 2018 г. ЦРПТ поддержал инициативу участников рынка о сокращении криптозащиты, которая усложняет процесс внедрения маркировки на производстве. Фармпроизводители и профильные ассоциации высказывали мнение, что механизм с печатью длинного кода в некоторых случаях требует дополнительной калибровки и настройки оборудования для увеличения плотности печати кода. И как следствие это приводит к дополнительным расходам, что может отразиться на цене препарата.

Пока ЦРПТ не предоставил на рассмотрение методические рекомендации по сокращению криптозащиты. Документ должен пройти согласование Минздрава и Росздравнадзора.

Денис Кунгуров

pharmvestnik