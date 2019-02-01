Дженерик EpiPen компании Teva все еще в дефиците через несколько месяцев после одобрения регулятором

По информации аптечных сетей и мониторинговой группы, которая отслеживает нехватку лекарственных препаратов, многие крупные аптечные сети и фармдистрибьюторы США все еще не имеют дженериковой версии препарата первой помощи при аллергических заболеваниях EpiPen, регистрационное удостоверение на который компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-ти-ди») получила в США 5 месяц назад, сообщает агентство Reuters.

На рынке США доминирует EpiPen компании Mylan («Майлан»), но с мая прошлого года наблюдается дефицит его поставок, что вынуждает пациентов с астмой и членов их семей искать альтернативные варианты лечения.

В распространенном по электронной почте заявлении Teva говорится, что дженерик EpiPen (шприц-ручка) в настоящее время доступен на рынке США, и что компания продолжает наращивать его запасы, но не пояснили причины дефицита препарата.

Израильская компания Teva, крупнейший в мире производитель дженериков, получила одобрение FDA на дженерик EpiPen в августе прошлого года и на тот момент заявила о наличии у нее всех ресурсов для вывода препарата на американский рынок в ближайшие месяцы.

В конце ноября прошлого года представитель Teva заявил, что на рынке США имеется ограниченный запас дженерика EpiPen для взрослых; в компании пообещали, что в 2019 г. на этом рынке будет доступен больший объем препарата для взрослых, а также его версия для детей. Однако, по итогам проверки Reuters, на конец января с.г. даже доступный запас препарата «растаял».

Татьяна Кублицкая

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