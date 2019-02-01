Johnson & Johnson досрочно прекращает КИ препарата Erleada на хороших новостях

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») сообщила о досрочном прекращении клинического исследования (КИ) III фазы по применению препарата Erleada в комбинации с антиандрогенной терапией (ААТ) у пациентов с метастатическим кастрационно-чувствительным раком предстательной железы (мКЧРПЖ) после того, как комбинированная схема лечения продемонстрировала значительное зaмедление прогрессирования заболевания и увеличение продолжительности жизни пациентов, сообщает FiercePharma.

На основании результатов КИ независимый комитет по мониторингу данных рекомендовал переключение субъектов, получавших плацебо плюс ААТ, на препарат Erleada.

В компании сообщили о планах представить результаты КИ на предстоящей медицинской конференции и подать регистрационную заявку на Erleada по показанию мКЧРПЖ в этом году.

В случае одобрения Erleada по указанному показанию спектр показаний к применению препарата будет расширен: в феврале прошлого года препарат был выведен на рынок для применения у пациентов с неметастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы.

Илья Дугин

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