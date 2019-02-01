Республиканцы и демократы в США объединяются, обещая снизить цены на лекарства

Представитель от Демократической партии в Конгрессе США Элайджа Каммингз заявил о готовности работать с президентом Трампом и республиканцами над вопросом снижения цен на лекарства, сообщает FiercePharma.

Аналитики с Уолл-стрит, наблюдающие за Большой фармой, ранее предупреждали инвесторов, что если демократы и республиканцы объединятся, поддержав Дональда Трампа в его стремлении снизить цены на лекарства, фармотрасль может потерять ценовой ресурс, на который она опирается, чтобы стимулировать рост доходов.

Этот сценарий начинает выглядеть все более вероятным после слушаний по вопросу цен на лекарственные препараты, которые состоялись 29 января в Палате представителей и Сенате Конгресса США.

В Палате представителей заседание Комитета палаты по надзору и реформам вел демократ Элайджа Каммингз — давний критик высоких цен на лекарства. Он начал слушание с заявления о том, что достигнут «твердый двухпартийный консенсус» в отношении необходимости обуздать неконтролируемый рост цен. «Нам нужны реальные действия и значимые реформы», — подчеркнул политик.

Член Палаты представителей Марк Медоуз в ходе заседания передал сообщение от президента Трампа, в котором тот подтвердил серьезный настрой на двухпартийную работу по снижению цен на рецептурные препараты.

«Мы хотим, способны и готовы к совместной работе над выполнением этой задачи», — ответил Элайджа Каммингз.

По мнению аналитика Дэвида Мариса из Wells Fargo, внимание администрации президента и ряда ключевых фигур в законодательной власти будет сосредоточено не только на проблеме цен на лекарства, но и на вопросах, связанных с общей цепочкой поставок и системой доставки лекарств. Аналитик предсказывает, что в 2019 г. деятельность Конгресса США будет «очень сфокусирована на здравоохранении», усиливая деловую неопределенность в отрасли в течение всего периода до следующих президентских выборов.

Г-н Марис назвал Элайджу Каммингза главной силой, которая будет привлекать внимание законодателей к данной проблематике, чтобы «цены на лекарства и здравоохранение оставались горячей темой в Конгрессе».

Наталья Маскина

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