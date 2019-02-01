RNC Pharma: в 2018 г. Россия импортировала 1,87 млрд упаковок лекарств

Общий объем ввезенных в нашу страну готовых лекарственных препаратов по итогам 2018 г. составил 531 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), это всего на 1,1% больше, чем годом ранее, при проведении расчетов в рублях. Такую статистику приводят аналитики RNC Pharma.

Динамика импорта in-bulk оказалась заметно лучше, здесь поставщики продемонстрировали +10,3%, а общий объем отгруженной продукции достиг 105,4 млрд руб. Несмотря на внушительные темпы роста это существенно меньше объемов поставок в 2016 г., тогда объем импорта нерасфасованных ЛП в нашу страну достиг рекордных 111 млрд руб.

Натуральный объем поставок готовых ЛП в нашу страну в прошлом году составил 1,87 млрд. упак., это на 7,7% меньше, чем годом ранее. Заметно сократился и объем импорта нерасфасованных ЛП, здесь по итогам года фиксируем -5%, всего за год было ввезено порядка 4 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД) продукции in-bulk. Общий объем импорта в 2018 г. составил 38,5 млрд МЕД, это на 5,3% меньше, чем по итогам 2017 г.

Собственно итоги декабря 2018 г. по поставкам ГЛП кардинально от среднегодовых результатов не отличались. Прирост денежного объема (в рублях) составил 5,2%, но натуральная динамика (в упаковках) из отрицательной зоны выбраться не смогла, здесь фиксируем -1,8%. Показатели по in-bulk демонстрируют -20% в рублях и практически -27% в МЕД.

В ТОР-10 компаний-поставщиков готовых ЛП в Россию максимальный объем по итогам прошлого года задекларировал «Новартис» (Novartis), компания ввезла продукции на общую сумму порядка 41,6 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС). А вот максимальную динамику в рейтинге продемонстрировала «Санофи» (Sanofi) +10% к 2017 г., в руб., в частности за счет роста поставок препаратов «Клексан» (отгрузки за год выросли в 2,3 раза) и «Альдуразим» (в 3,2 раза). В число аутсайдеров можно отнести «Теву» (Teva), здесь -10% в руб., хуже всего дела обстояли с поставками препаратов «Валз» (-49%) и «Изопринозин» (-42%).

В группе нерасфасованных ЛП бесспорным лидером остается «Санофи» – корпорация поставила in-bulk на сумму 12,6 млрд руб., ключевые объемы приходятся на препараты «Туджео-Солостар» и «Пентаксим». Лидером с точки зрения рублевой динамики в ТОР-10 выступает «Группа Мерк» (Merck group), рост обеспечивали препараты «Конкор» и «Ребиф». Хуже всего дела обстояли в отношении продукции «АстраЗенека» (AstraZeneca) – импорт нерасфасованных ЛП корпорации за год сократился на 44% в руб. Наиболее значительный спад зафиксирован по ТМ: «Золадекс», «Симбикорт Турбухалер» и «Фазлодекс».

pharmvestnik