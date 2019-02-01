Приемка медицинского изделия без регудостоверения потянула на уголовное дело

В Пензе передано в суд уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ «Пензенская областная станция переливания крови». Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Как уже сообщал ранее «ФВ», руководитель медицинской организации заключила контракт с ООО «Проект Инжиниринг Девелопмент» на поставку медицинского модуля. Зная, что он не прошел регистрацию как медицинское изделие, она тем не менее распорядилась перевести деньги за поставленный товар.

В декабре 2014 г. фирма доставила медицинский модуль «Служба крови», но без полного пакета документов. Как сообщает следственный комитет, после этого главный врач станции переливания крови подписала подложный акт приема-передачи, подтверждающий, что качество, количество, комплектность, срок поставки товара соответствуют условиям контракта и недостатков товара не выявлено. В общей сложности фирма получила 145 млн руб., однако модуль до сих пор не введен в эксплуатацию.

Пензенское УФАС оценило данную сделку как заключение антиконкурентного соглашения и обязало поставщика вернуть в федеральный бюджет полученные от медицинской организации средства. Правоохранительные органы провели расследование и пришли к выводу о превышении руководителем учреждения-заказчика своих должностных полномочий.

На днях Арбитражный суд Пензенской области принял к рассмотрению исковое заявление от Пензенского областного клинического центра крови (новое название станции) о понуждении ООО «Проект Инжиниринг Девелопмент» к исполнению обязательств в части предоставления документов и проведения инструктажа и обучения персонала правилам эксплуатации оборудования. Ответчик попросил дать ему еще немного времени и отложить слушание дела, поскольку процедура регистрации спорного изделия находится в завершающей стадии, и он намерен в ближайшее время передать недостающие документы заказчику. Судебное заседание по делу назначено на 25 февраля.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik