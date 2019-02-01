Депутаты решили заступиться за российских фармпроизводителей

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил провести парламентское расследование по фактам ущемления прав российских фармпроизводителей. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по законотворчеству при Председателе ГД, посвященному доступности лекарств для граждан.

Проведение парламентского расследования Вячеслав Володин считает целесообразным в связи с решением Роспатента, отдавшего, по предварительным данным, предпочтение зарубежному лекарственному препарату в ущерб отечественному аналогу.

«У нас есть право провести парламентское расследование. И попросим профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции изучить этот вопрос», — сказал Вячеслав Володин, добавив, что это будет направлено на защиту «интересов наших производителей и защиту интересов Российской Федерации».

«Главные проблемы на лекарственном рынке сохраняются», — отметил первый заместитель руководителя фракции «ЕР» Андрей Исаев, подчеркнув, что по-прежнему налицо тенденция, когда импортные препараты вытесняют с аптечных полок отечественные аналоги.

«Мы имеем ситуацию, когда отечественный лекарственный препарат, который был разработан по госпрограмме, на который были затрачены деньги федерального бюджета, который получил патент в Роспатенте, потом по жалобе малопонятной организации лишается этого патента», — сказал Андрей Исаев, добавив, что также Палата по патентным спорам принимает решение против нашего производителя. При этом он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

«Не знаю ни одного решения, когда Палата по патентным спорам принимает решение в пользу нашего производителя», — подчеркнул парламентарий.

«Мы вносим предложение сформировать рабочую группу из представителей профильных Комитетов, в первую очередь по охране здоровья, по труду и социальной политике, а также из представителей всех фракций, которая в кратчайшие сроки с участием наших коллег из Минздрава и Минпромторга подготовила бы предложения о пакетных изменениях в федеральное законодательство, которые имели бы целью облегчить регистрацию новых лекарственных препаратов и разумные цены на лекарства», — сказал Андрей Исаев.

Вячеслав Володин дал поручение сформировать рабочую группу по совершенствованию законодательства по обеспечению доступа на рынок российских препаратов, а Андрею Исаеву предложил возглавить ее.

Источник: duma.gov.ru

Фото: duma.gov.ru

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