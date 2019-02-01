СП: в Правительстве РФ нет принципиального решения о строительстве Северо-Кавказского медкластера

Счетная палата РФ проверила обоснованность и эффективность бюджетного финансирования Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) и ход реализации ее ключевого проекта – Северо-Кавказского медицинского кластера, объем инвестиций в который оценивался на уровне 162 млрд рублей. Аудиторы выяснили, что в 2018 году проект инновационного медкластера не вошел в число основных направлений деятельности КРСК, хотя изначально позиционировался как приоритетный.

Предложение Минкавказа об увеличении финансирования строительства медкластера в 2019 году Минэкономразвития отклонило. Это, как считают аудиторы, «свидетельствует об отсутствии в Правительстве Российской Федерации принципиального решения о начале строительства медкластера».

Создание медкластера – пункт госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года», утвержденной еще в 2012 году. Изначально федеральное финансирование проекта не превышало 4,3 млрд рублей в 2016–2025 годах, а основные средства должны были поступить от частных инвесторов – не менее 50,7 млрд рублей.

Впоследствии объем бюджетных средств рассчитывался уже из необходимости строительства якорной инфраструктуры кластера и субсидирования процентных ставок по кредитам. В 2017 году полностью за счет федерального бюджета КРСК согласовала с Минздравом РФ строительство университетской клиники, медуниверситета, научно-исследовательского центра. В общей сложности на них в 2016–2020 годах требовалось, как подсчитали аудиторы СП, 30 млрд рублей. В 2017 году, впрочем, правительство постановило сократить бюджетное финансирование как стройки, так и процентных ставок по кредитам.

Возникли сложности и с земельным участком, на котором планировалось построить кластер. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что концепция медкластера и его расположение на территории Минеральных Вод правительство региона не согласовало. Да и нет в крае научных институтов и клиник, куда могли бы трудоустроиться выпускники медуниверситета, если он появится в кластере, приводят аргументы Владимирова аудиторы.

Тогда КРСК выбрала новый участок – рядом с Кисловодском – и арендовала его на 49 лет, невзирая на то, что он уступал первой локации с точки зрения транспортной доступности. Смету разработки проекта кластера (капитальное строительство и инфраструктура) Минкавказ рассчитал на уровне 1,6 млрд рублей. В январе 2018 года проектированием объектов занялась компания Werfau за 798,5 млн рублей, однако (по данным на 1 октября 2018 года) работы первого этапа приняты не были. В СП опасаются удорожания проекта.

«Поддержка АО «КРСК» концепции медкластера как обособленного самостоятельного объекта с минимальным использованием существующей курортно-оздоровительной базы Кавказских Минеральных Вод ставит под сомнение целесообразность реализации якорного проекта исключительно за счет средств федерального бюджета в отсутствие в настоящее время проработанного плана участия соинвесторов в дальнейшей судьбе проекта», – говорится в отчете.

Источник: СП РФ

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