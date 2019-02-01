Импорт готовых лекарств в Россию в 2018 году сократился на 7,7% в упаковках

Общий объём ввезённых в Россию готовых ЛП по итогам 2018 г. составил 531 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), это всего на 1,1% больше, чем годом ранее, при проведении расчётов в рублях, подводит итоги аналитическая компания RNC Pharma®. Динамика импорта in-bulk оказалась заметно лучше, здесь поставщики продемонстрировали +10,3%, а общий объём отгруженной продукции достиг 105,4 млрд руб. Несмотря на внушительные темпы роста это существенно меньше объёмов поставок в 2016 г., тогда объём импорта нерасфасованных ЛП в нашу страну достиг рекордных 111 млрд руб.

Натуральный объём поставок готовых ЛП в нашу страну в прошлом году составил 1,87 млрд упак., это на 7,7% меньше, чем годом ранее. Заметно сократился и объём импорта нерасфасованных ЛП, здесь по итогам года фиксируем -5%, всего за год было ввезено порядка 4 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД) продукции in-bulk. Общий объём импорта в 2018 г. составил 38,5 млрд МЕД, это на 5,3% меньше, чем по итогам 2017 г.

Собственно итоги декабря 2018 г. по поставкам ГЛП кардинально от среднегодовых результатов не отличались. Прирост денежного объёма (в рублях) составил 5,2%, но натуральная динамика (в упаковках) из отрицательной зоны выбраться не смогла, здесь фиксируем -1,8%. Показатели по in-bulk демонстрируют -20% в рублях и практически -27% в МЕД.

В топ-10 компаний-поставщиков готовых ЛП в Россию максимальный объём по итогам прошлого года задекларировал «Новартис», компания ввезла продукции на общую сумму порядка 41,6 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). А вот максимальную динамику в рейтинге продемонстрировала «Санофи» +10% к 2017 г., в руб., в частности за счёт роста поставок препаратов Клексан (отгрузки за год выросли в 2,3 раза) и Альдуразим (в 3,2 раза). В число аутсайдеров можно отнести «Тева», здесь -10% в руб., хуже всего дела обстояли с поставками препаратов Валз (-49%) и Изопринозин (-42%).

В группе нерасфасованных ЛП бесспорным лидером остаётся «Санофи», корпорация поставила in-bulk на сумму 12,6 млрд руб., ключевые объёмы приходятся на препараты Туджео-Солостар и Пентаксим. Лидером с точки зрения рублёвой динамики в топ-10 выступает «Группа Мерк», рост обеспечивали препараты Конкор и Ребиф. Хуже всего дела обстояли в отношении продукции «АстраЗенека», импорт нерасфасованных ЛП корпорации за год сократился на 44% в руб. Наиболее значительный спад зафиксирован по ТМ: Золадекс, Симбикорт Турбухалер и Фазлодекс.

gmpnews