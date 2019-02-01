Импорт готовых лекарств в Россию в 2018 году сократился на 7,7% в упаковках » Завод им. Филатова получил банкротный иск ООО «Завод имени академика В.П. Филатова» получил банкротный иск AO «ЮниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.». Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел 30 января. Сумма исковых требований составляет 766,05 млн руб. Напомним, что завод фармацевтического производителя «РИА «Панда»» — ООО «Завод имени академика В. П. Филатова» был запущен в Гатчинском районе Ленинградской области в 2015 году. Для строительства первой очереди компания брала у банка кредит. В 2016 году производитель не смог получить новый кредит для строительства второй очереди. Проблемы у «Риа Панда» возникли из-за запрета выпускать БАДы «Сеалекс» и «Али капс». В отношении «Риа Панда» введена процедура наблюдения. kommersant