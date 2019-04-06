«Биокад» довел производство препарата Адвейт от Takeda до готовой лекформы

Takeda, сообщает «Коммерсантъ», объявила о завершении локализации на мощностях компании «Биокад»производства до стадии готовой лекарственной формы препарата Адвейт (октоког альфа), применяемого для лечения гемофилии и входящего в госпрограмму лекарственного обеспечения терапии 12 высокозатратных нозологий (12 ВЗН). Фармкомпании на запрос Vademecum не ответили, обновления сведений по Адвейту в ГРЛС тоже не произошло.

С 2016 года выпуск препарата был локализован в части вторичной упаковки на мощностях «Биокада». До 2019 года готовая лекарственная форма производилась швейцарской Baxalta, принадлежащей Takeda через приобретенную в январе 2019 года ирландскую Shire. Информация об углублении локализации производства Адвейта в государственный регистр лекарственных средств Минздрава пока не внесена.

Держателем регистрационного удостоверения на Адвейт в России является совместное предприятие SG Biotech, образованное «Генериумом» и Shire.

В феврале 2019 года суд обязал Takeda, как нового владельца Baxalta, выплатить $122 млн роялти в пользу Bayer, постановив, что производитель Адвейта нарушил эксклюзивные права оригинатора на октоког альфа.

В 2019 году Минздрав РФ запланировал закупку октокога альфа на сумму 4,42 млрд по программе 12 ВЗН.

Takeda Pharmaceutical – японская фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка Takeda Pharmaceutical в 2018 году составила $16,36 млрд, чистая прибыль – $1,72 млрд.

«Биокад» – российская биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве биоаналогов, лекарственных средств для лечения инфекционных, онкологических и неврологических заболеваний. Выручка ЗАО «Биокад» в 2017 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 12,5 млрд рублей, чистая прибыль – 3,8 млрд рублей.

Источник: Коммерсантъ

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