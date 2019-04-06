В зоне риска монополизации рынка оказались 109 аптечных сетей

В подготовленном техническом задании подгруппы по совершенствованию порядка фармацевтической деятельности Межфракционной рабочей группы (МФРГ) предлагается ввести законодательное ограничение доли аптечных сетей до 10% в пределах субъекта и до 3% рынка страны в целом.

Доли рынка семи аптечных сетей по объему выручки с января по февраль 2019 года превысили 3%. Среди них: «ГК Эркафарм» (Москва), «Ригла» (Москва), «Имплозия» (Самара), «Group 36,6» (Москва), «Вита» (Самара), «Нео-Фарм» (Москва) и «Планета здоровья» (Пермь).

Почти во всех регионах страны, за исключением Воронежской области, Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики, присутствуют аптечных сети, доли которых превышают 10%. Всего в зоне риска оказалось 109 аптечных сетей, а именно 17 645 точек. Максимальное количество аптек, принадлежащих данным сетям, наблюдается в столице.

Источник: AlphaRM

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