Сеченовский университет отказывается от факультетов в пользу институтов

Специалистов будущего легче готовить в институтах, а не на факультетах, считает ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

2 апреля 2019 г. в рамках торжественного открытия X Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2019» он рассказал об изменении структуры вуза и создании институтов вместо факультетской системы, а также оценил перспективы профессий будущего.

За последние годы в российском здравоохранении появилось множество новых специальностей на стыке наук. В беседе с корреспондентом «ФВ» Петр Глыбочко не исключил, что уже в новом учебном году в Сеченовском университете появятся новые специальности.

Как ранее сообщал «ФВ», с этого учебного года (2018 – 2019) в Сеченовском университете уже ведется подготовка по специальностям «профессий будущего»: сетевой врач, IT-медик, тканевой инженер, нанофармаколог, разработчик систем «умной доставки лекарств», молекулярный диетолог, специалист по наноматериалам, специалист по управлению геномом.

На Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в конце 2019 г. Сеченовский университет представлял собственные программы подготовки по профессиям будущего. И эти специальности вызвали большой интерес на форуме, да и прошлогодний конкурс в Сеченовском университете показал интерес абитуриентов к «профессиям будущего».

«При конкурсе до 4 человек на место, к обучению в 2018 г. приступили 114 человек. Немного, но это только первый шаг», – отметил Петр Глыбочко.

По словам ректора, Сеченовский университет продолжит двигаться в этом направлении. Система здравоохранения развивается быстро. Нанофармакология и наноматериалы, биопродукты, работы по управлению геномом – уже вполне реальные проекты.

«Мы создаем и укрепляем материально-техническую базу для подготовки таких специалистов, отходим от традиционной факультетской модели и формируем институты».

Рассказывая об изменении структуры вуза и создании институтов вместо факультетской системы, ректор отметил, что «такой шаг позволил оптимально сконцентрировать кадровые и материальные ресурсы. Мы считаем, крупному коллективу легче обеспечить выполнение прорывных научных исследований, качественно повысить публикационную активность, а также интегрироваться в международное образовательное поле. Мы видим, что те институты, которые уже функционируют в Сеченовском университете, а в их числе и институт трасляционной медицины и биотехногии и институт фармации, показывают совершенно иные результаты в научной и образовательной деятельности. Они дают студентам совершенно новый уровень знаний и компетенций. Кроме того уровень управления и внедрения современных технологий через институты гибкий и удобный».

Фото: пресс-служба Сеченовского университета

Елена Григорьева

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