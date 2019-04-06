ABPI призывает к временному запрету экспорта лекарств после жесткого Brexit

Британская отраслевая ассоциация рекомендует временно запретить экспорт фармпродукции в случае жесткого Brexit, чтобы не допустить дефицита лекарств, сообщает PharmaPhorum.

Как пояснили в Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI), девальвация фунта стерлингов может стимулировать оптовиков продавать лекарства за рубеж вместо Национальной службы здравоохранения (NHS).

Фармотрасль уже принимает огромные усилия для предотвращения нарушений поставок лекарств после Brexit, в т.ч. создание крупных запасов. Возможны также поставки некоторых «скоропортящихся» препаратов, в т.ч. вакцин по воздуху.

Однако, считают в ABPI, этого не достаточно. Существует риск того, что оптовики, имеющие лицензии на экспорт, погонятся за прибылью и будут продавать лекарства за рубеж в случае ослабления фунта.

ABPI выступает за временный запрет на параллельную торговлю жизненно важными лекарственными препаратами. На такой шаг пошло Правительство Греции во время финансового кризиса в 2013 г.

При параллельной торговле продавцы пользуются разницей цен на одну и ту же продукцию, в т.ч. лекарства на разных рынках. Хотя параллельная торговля легальна, иногда она работает против стран с более дешевыми ЛП.

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Илья Дугин

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