Российские компании готовы развивать экспортный потенциал, но мешают расходы на маркировку

Темой пленарного заседания открывшегося 2 апреля в Петербурге Международного бизнес–форума в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB стала дискуссия о будущем российской фармы. По словам модератора сессии, генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, основной вектор будущего развития направлен на создание инновационных препаратов. При этом ситуация для отрасли отнюдь не радужная: когда стартовала программа «Фарма-2020», объем рынка лекарственных средств оценивался в 18,5 млрд долл. и давал ежегодный прирост в 25%, при формировании же проекта «Фарма-2030» объем в долларовом исчислении оценивается в 15 млрд, а темпы роста значительно ниже.

«В итоге, российский рынок для инвесторов сегодня не столь привлекателен», – сделал вывод эксперт.

Между тем иного выхода у российского фармацевтического производителя, кроме как создавать оригинальные препараты либо новые технологии и выходить с ними в том числе на зарубежный рынок, на сегодня нет. С этим согласились все участники дискуссии. Также единодушно все выступили и за более активную поддержку отечественных производителей со стороны государства. Между тем принятие тех или иных регуляторных правил подчас ставит фармпроизводителей под угрозу если не закрытия, то выживания, а обещанные преференции остаются «фикцией».

«После вступления в действие постановления, дающего 25%-ную преференцию на торгах производителю препаратов из отечественной субстанции, мы участвовали уже в 122 аукционах на 385 млн руб., – рассказал директор по экономической безопасности компании «Герофарм» Андрей Ахантьев. – Но на преференцию смогли рассчитывать только в одном аукционе на полтора миллиона, поскольку в других не участвовали иностранные производители (их просто нет!). И получается, что вроде нам обещана поддержка, но только на словах».

Не менее серьезные претензии к государственным решениям высказал и генеральный директор компании «Вертекс» Георгий Побелянский: «Мы имеем в своем портфеле достойные продукты, с которыми могли бы выходить на зарубежные рынки, но, думаю, раньше 2024 г. об этом даже думать не сможем. Пока мы расходуем огромные деньги не на развитие экспортного потенциала, а на подготовку к маркировке лекарств. На оборудование потратили 400 млн, еще 50 млн в год будем платить за так называемый криптохвост. При этом регистрация новых препаратов с каждым годом дорожает. Так что пока нам не до экспорта».

По мнению многих экспертов, в отрасли еще не создано единой модели развития инновационных лекарств и вывода их на внутренний и внешний рынки. Между производителями нет координации, и в итоге строятся новые заводы, перед которыми зачастую встает вопрос: а что производить? При этом некий дуализм, присутствующий в 61-м ФЗ, когда лекарства могут выпускать и предприятия, не имеющие GMP-сертификата, не позволяет надеяться на единые стандарты качества продукции.

«При этом на рынке мы вынуждены сегодня конкурировать и с такими производителями», – отметил президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.

Зам. руководителя Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин отметил, что представители фармотрасли отчасти сгущают краски: министерство всегда старается при разработке новых документов учитывать мнение профессионального сообщества, а также добиваться изменений в уже принятые решения, когда они необходимы. Просто на все требуется время.

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

pharmvestnik