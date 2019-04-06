Росздравнадзор рекомендует поторопиться с переходом на обновленную базу данных «Фармаконадзор»

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором напоминает, что с 1 апреля 2019 г. начинает работать обновленная база данных «Фармаконадзор». Она будет совмещать две базы данных –«Фармаконадзор» и «МКИЛС» АИС Росздравнадзора.

С 1 апреля 2019 г. пользователям в их личных кабинетах будет предложен переход на новую базу с сохранением уже действующих логина и пароля. В случае неполноты регистрационных данных, находящихся в распоряжении Росздравнадзора, система может запросить дополнительные сведения, которые необходимо будет ввести в формы регистрации на сайте. С 1 апреля и до 1 сентября 2019 г. будут функционировать как старые, так и новая база данных.

Тем не менее Росздравнадзор настоятельно рекомендует как можно быстрее перейти на обновленную базу данных и работать только в ней. С 1 сентября 2019 г. возможность введения новой информации в старые базы данных будет закрыта. Работа со старыми данными сохранится в режиме чтения, без возможности внесения новой информации.

Вся новая информация, включая: извещения о нежелательных реакциях или отсутствии терапевтического эффекта лекарственных препаратов; сообщения о серьезных непредвиденных нежелательных реакциях на лекарственные препараты, изучаемые в клиническом исследовании; периодические отчеты по безопасности лекарственных препаратов и периодические отчеты по безопасности разрабатываемых (исследуемых) лекарственных препаратов будет приниматься Росздравнадзором через обновленную базу данных «Фармаконадзор» АИС Росздравнадзора.

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Елена Сидорова

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