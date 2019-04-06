Российский производитель инсулинов официально подал досье на регистрацию двух своих продуктов на Кубе

1 апреля 2019 г. компания «Герофарм» и национальный регулирующий орган Кубы CECMED (Центр государственного контроля лекарственных средств, оборудования и медицинских приборов) заявили о подаче на официальную регистрацию двух инсулинов компании на территории страны.

Как заявил генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов, этот шаг является первым в стратегии компании по активному выходу на экспорт в данном регионе мира. В ближайшем будущем компания намерена не только расширить номенклатуру поставляемых инсулинов за счет новейших биоаналоговых продуктов, но и использовать накопленный опыт для значительного расширения экпортно-ориентированной модели компании на рынках других латиноамериканских стран, в частности в Никарагуа, Венесуэле и Чили. Как ранее сообщал «ФВ», Куба готова выступить проводником российских лекарств в эти страны.

Генеральный директор CECMED доктор Рафаеэль Перез Кристиа подтвердил намерение организации приложить максимум усилий к обеспечению скорейшей регистрации продукции российских разработчиков и производителей и выразил надежду, что это только первый шаг в вопросе возрождения и значительного увеличения сотрудничества стран в области качественного лекарственного обеспечения.

Фото: geropharm.ru

Герман Иноземцев

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