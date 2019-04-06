Начинается судебное слушание дела о взятках фармфирм главному врачу онкодиспансера

В Пензе районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главного врача онкологического диспансера, которого обвиняют в получении взяток от представителей двух фармацевтических оптовых фирм за покровительство на аукционах на поставку лекарственных препаратов. Экс-руководитель онкодиспансера свою вину не признает.

По версии следствия, 13 апреля прошлого года подсудимый получил от представителей одной из оптовых фармкомпаний, название которой держится в секрете, 200 тыс. руб. Это должно было гарантировать ей участие в торгах на право поставки лекарств. Врач был задержан с поличным, а на следующий день его освободили от должности, которую он занимал порядка шести лет. Второй эпизод касается получения 1 млн руб. от другой организации, но с такой же мотивацией.

Подсудимый ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме, поскольку в материалах упоминаются диагнозы пациентов. Судья предложила вернуться к этому вопросу в присутствии адвоката, однако из-за болезни и неявки в суд слушание было перенесено на 17 апреля.

Как сообщает следствие, обе торговые фирмы, фигурирующие в уголовном деле, зарегистрированы в Саратове. В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела.

Екатерина Погонцева

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