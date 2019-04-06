Переклассификация препарата Lyrica в Северной Ирландии связана с гибелью 33 человек

На основании общественного обсуждения и рекомендации Консультативного совета по борьбе с употреблением наркотиков препарат Lyrica (pregabalin) компании Pfizer («Пфайзер») с апреля переклассифицирован в категорию «контролируемые субстанции класса C» из-за возможного применения не по назначению, сообщает PharmaTimes.

Препарат предназначен для лечения эпилепсии, нейропатической боли, фибромиалгии, синдрома беспокойных ног и генерализированного тревожного расстройства, но вызывает сильную зависимость.

По мнению экспертов, в 2018 г. в Северной Ирландии с применением Lyrica связано 33 случая гибели пациентов по сравнению с 8 случаями в 2017 г.

Теперь за нелегальное распространение Lyrica грозит лишение свободы на 14 лет.

Как отметил представитель Консультативного комитета по наркотикам и алкоголю Крис Ринтул, то, что Lyrica является рецептурным препаратом, не означает, что он не опасен.

По его словам, даже несмотря на переклассификацию препарата и ужесточение наказания за его незаконное распространение, в Северной Ирландии тысячи людей все равно будут принимать Lyrica вне показаний.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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