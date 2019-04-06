Cigna определяет верхнюю планку цены инсулина при его покупке за свой счет

Медицинская страховая компания Cigna Corp («Сигна Корп.») запустила программу, цель которой – обеспечить для некоторых пациентов с диабетом возможность платить не более 25 долл. при приобретении за свой счет 30-дневного запаса препаратов инсулина; действия страховщика стали реакцией на повышенное внимание общественности к росту цен на жизненно важные препараты инсулина, сообщает агентство Reuters.

Законодатели США подвергли жесткой критике компании в сфере здравоохранения в связи с повышением цен на медикаменты; влиятельные комитеты Конгресса провели в январе с.г. слушания по доступности препаратов инсулина.

По данным недавно проведенного исследования, цена годового запаса инсулина для лечения пациента с диабетом 1 типа за последнее время выросла почти в 2 раза, составив 5 705 долл. в 2016 г. по сравнению с 2 864 долл. в 2012 г.

По информации Cigna, программа рассчитана на пациентов с диабетом, участвующих в определенных планах страхования здоровья.

Официальные представители Cigna, которая в прошлом году приобрела компанию по управлению фармацевтическими пособиями Express Scripts («Экспресс Скриптс»), сообщили о партнерстве с производителями инсулина с целью снижения суммы соплатежей на препараты в точках продаж до 25 долл. По данным Cigna, в 2018 г. средняя цена 30-дневного запаса инсулина для участников специальных страховых программ, которыми управляли Cigna и Express Scripts, составляла 41,50 долл.

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Татьяна Кублицкая

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