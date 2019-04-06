Билл Гейтс и Джефф Безос софинансируют проект по диагностике болезни Альцгеймера

Фонд Билла Гейтса The Bill & Melinda Gates Foundation и фонд Джеффа Безоса Day One Fund совместно пожертвуют 15 млн долл. проекту Diagnostics Accelerator, поддерживаемому Фондом по разработке новых лекарственных препаратов для лечения болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Drug Discovery Foundation; ADDF); непосредственная цель проекта – разработка простого и доступного теста для диагностики болезни Альцгеймера (БА), сообщает BioSpace.

В своем блоге GatesNotes Б. Гейтс кратко описывает современные достижения в диагностике БА, которая осуществляется путем люмбальной пункции или сканирования головного мозга; оба метода являются инвазивными и дорогостоящими. Г-н Гейтс также обращает внимание на то, что люди обычно не пытаются пройти диагностику, пока не появляются симптомы заболевания, поэтому, по его мнению, невозможно переоценить важность надежного, доступного и простого метода диагностики и предотвращения развития БА.

Одной из перспективных областей в этом направлении представляется анализ крови. В течение длительного времени это не считалось возможным, но в 2017 г. исследователь Рэнди Бейтман из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури, США) выявил изменения в крови пациентов с БА, которые демонстрировали постоянство и были подтверждены другими исследователями.

Другой подход, заинтересовавший Б. Гейтса, – лингвистический. Д-р Рода Ау отвечает за нейропсихологические аспекты т. н. Фрамингемского исследования сердца (Framingham Heart Study), в рамках которого отслеживали состояние здоровья жителей одного из городов США в течение более 70 лет, включая аудиозаписи пациентов.

Д-р Ау наряду с другими исследователями работает над созданием «цифровых маркеров», способных определять изменения в речи или почерке людей, которые могли бы помочь в диагностике БА на ранней стадии.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

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