Web-эксклюзив: Онлайн-продажи аптек растут в три раза быстрей остальных рынков

На бизнес-завтраке Omni Pharma: CRM, Mobile, e-commerce, logistic, встретились игроки рынков FMCG и фармы. Пока первые пытались понять правила и тренды фармотрасли, вторые традиционно жаловались на инертность регуляторов. Эксперты из FMCG постарались убедить фарму, что барьерный комплаенс находится исключительно в их головах – для успешных онлайн-продаж не нужен закон о доставке лекарств. В итоге всех сблизило и помирило исследование онлайн-продаж аптек, показавшее большой рост e-commerce.

«Комплаенс у вас в голове»

Количество онлайн-заказов в аптеках без учета парафармацевтики за 2018 г. составило 25 млн, а объем сегмента– 41 млрд руб. «Рост у интернет-аптек в 2018 г. был в три раза быстрее рынка e-сommerce в целом. Он прибавил 72% в деньгах к 2017 г. Резкое ускорение произошло в конце 2018 г. Аптечные сети успешно приобщают своих лояльных клиентов к онлайн-заказу. Порядка 41% из всего прироста сделали шесть сетей, пять из которых – региональные. Суммарно количество онлайн-заказов у этой шестерки выросло за год в 2 раза (+101%)», – сообщил глава агентства Data Insight Борис Овчинников.

Аналитик отметил, что игроки, предлагающие только самовывоз, растут быстрее нелегалов, доставляющих на дом. Ужесточение контроля и запрет на доставку лекарств в 2018–2019 гг. практически не сказались на общих темпах роста. В 2017 г. был преодолен психологический барьер восприятия онлайн-покупок как экзотики. Фармритейл активно пошел в онлайн.

«Дружите с е-коммщиками, они сэкономят вам лет пять деловой жизни», – посоветовал модератор встречи совладелец международного информационного агентства East-West Digital News Владислав Широбоков.

Денис Кунгуров

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