Российский GMP-инспекторат и кубинский CECMED подписали соглашение о сотрудничестве

3 апреля ФБУ «ГИЛС и НП» и GMP-инспекторат Центра государственного контроля лекарственных средств, оборудования и медицинских приборов, Национального регулирующего органа Кубы (CECMED) подписали соглашение о сотрудничестве в области инспектирования фармпредприятий на предмет соответствия требованиям надлежащей производственной практики.

Заместитель главы российского GMP-инспектората, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков и директор Центра государственного контроля за лекарственными средствами и медицинскими изделиями Республики Куба (CECMED) доктор Рафаэль Перез Кристиа (Rafael B. Pérez Cristiá) подписали соглашение о сотрудничестве. Инспекторат двух стран договорился о взаимном информировании о предстоящих инспекциях, участии сторон в статусе наблюдателей при проведении GMP-инспекций. Также «ГИЛС и НП» и CECMED планируют проводить совместные обучающие инспекции и семинары для повышения квалификации своих инспекторов. Один из пунктов соглашения касается совместных действий в борьбе с фальсифицированными лекарственными средствами.

«Символично, что подписание проходит в дни празднования юбилея наших кубинских коллег, – отметил Владислав Шестаков и высказал надежду, что установление партнерских отношений будет способствовать выработке и обеспечению соблюдения единых норм, стандартов, подходов и требований к правилам надлежащих практик: «И, конечно же, наше сотрудничество будет способствовать увеличению товарооборота фармпродукции между нашими странами».

По материалам Пресс-службы «ГИЛС и НП»

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