Депутат Андрей Исаев считает патентное право в России архаичным

В отношении патентного права в России необходимо проработать ряд решений, в том числе, возможно, в плане выдачи принудительной лицензии на лекарственные препараты. Об этом на «правительственном часе» в Госдуме заявил депутат Андрей Исаев.

В заседании приняла участие вице-премьер Татьяна Голикова, речь шла о реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».

Во время выступления Андрей Исаев заявил, что в национальном проекте «Наука» много здравых предложений. Но одним из важнейших показателей является получение патентов на изобретения, а патентное право, по его словам, в нашей стране крайне консервативно и архаично.

«Оно стоит на страже не изобретателей и не общественного интереса, а патентообладателей, устанавливая зачастую их монополию. Такое право принималось в условиях нашего вступления во Всемирную торговую организацию. Результаты этого вступления аннулированы сегодня санкциями, а это право действует. Между тем, те, кто предлагал нам это решение, сами используют другие практики, например, в США активно используется принудительная лицензия в общественных интересах. Если заявляется государственная закупка лекарств, заявляются все дженерики, и если выигрывает не патентообладатель, то следует принудительное лицензирование, выдача зависимого патента, а патентообладатель получает 1% от стоимости контракта. Целый ряд решений, которые необходимо на сегодняшний день прорабатывать», – заявил Исаев.

Стоит отметить, что в конце марта 2019 г. на портале проектов нормативных актов размещен проект постановления Правительства РФ «О порядке принятия в интересах обороны и безопасности, в том числе защиты жизни и здоровья граждан, решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с выплатой ему соответствующего вознаграждения». Документ разработан Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Предлагается закрепить, что порядок принятия решения об использовании изобретения, а также порядок выплаты компенсации определяется Правительством РФ.

Депутат Исаев также отметил, что в национальном проекте «Здравоохранение» предложены очень хорошие меры, но есть опасения, что клинические рекомендации невозможно будет реализовать из-за высокой стоимости лекарств. «Поэтому в Государственной думе создана межфракционная группа по проблемам лекарственного обеспечения. Мы предлагаем целый ряд решений: по упрощению регистрации отечественных препаратов, по взаимоотношениям аптеки, пациента и производителя (аптечные сети сегодня не отрегулированы никак, в отличие от торговых сетей), по вопросу бюджетного обеспечения лекарствами — мы сегодня тратим 400 млрд на лекарства. Ну добавьте немного денег, уважаемые коллеги, и можно переходить к лекарственному страхованию. Может, пора ставить уже этот вопрос», – заявил он.

Фото: duma.gov.ru

Елена Калиновская

pharmvestnik