«Генериум» готовит СПИК на 3,9 млрд рублей

«Генериум» планирует заключить специнвестконтракт (СПИК) под расширение производственных мощностей компании во Владимирской области. Речь идет о строительстве в Петушинском районе завода по выпуску препаратов для лечения орфанных, сердечно-сосудистых и пульмонологических заболеваний.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и председатель совета директоров МБЦ «Генериум» Александр Шустер подписали протокол об инвестировании в 2019-2020 годах 3,9 млрд рублей в строительство цеха и оснащение трех производственных линий. Это – шаг к заключению первого в регионе СПИКа, сообщили в областной администрации.

Представитель «Генериума» подтвердил Vademecum, что СПИК планируется заключать именно под расширение производства во Владимирской области, но о подаче соответствующей заявки в Минпромторг ничего не сообщил. Проект, уточнили в компании, начал реализовываться в 2018 году, выход комплекса на проектную мощность планируется в четвертом квартале 2023 года.

В ближайшие пять лет «Генериум» планирует инвестировать в производство около 9-10 млрд рублей.

В декабре 2018 года компания получила 500 млн рублей от Фонда развития промышленности, средства должны быть направлены на организацию производства двух орфанных препаратов, на основе имиглюцеразы и дорназы альфа, а также омализумаба. Суммарно в этот проект будет инвестировано 2,45 млрд рублей.

В январе 2019 года «Генериум» зарегистрировал Глуразим (имиглюцераза), в марте – Элизарию (экулизумаб), биоаналог самого дорогого на рынке орфанного препарата Солирис.

В фармотрасли заключено уже несколько специнвестконтрактов. Последним в этом ряду стало соглашение, заключенное совместным предприятием российской «Фармимэкс» и шведской Octapharma с администрацией Рязанской области и Минпромторгом РФ. Инвесторы обязались вложить до 2025 года более 5 млрд рублей в производство биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови.

«Генериум» – частная научно-исследовательская компания, специализирующаяся на биотехнологических разработках и производстве лекарств, созданная в мае 2011 года основным акционером ПАО «Фармстандарт» Виктором Харитониным. Выручка компании за 2017 год достигла 7 млрд рублей, чистая прибыль – 3 млрд рублей.

Источник: Администрация Владимирской области

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