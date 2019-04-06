Имущество производителя пробиотиков «Партнер» выкупила дочь Валентины Терешковой

Правообладателем торговых марок банкротящегося производителя пробиотиков АО «Партнер» стала компания, совладельцем которой является дочь депутата Госдумы, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой – Елена. Среди приобретенных активов – торговая марка «Бифидок».

Электронные торги на продажу патентов и товарных знаков «Партнера» прошли в декабре 2018 года и в марте 2019 года.

В результате лабораторный комплекс и земельный участок в Подмосковье за 14,9 млн рублей приобрела компания «Пробиофарм», а 30 торговых марок за 29,9 млн рублей – его стопроцентная «дочка» компания «Фармсервис».

«Фармсервис» создан в сентябре, «Пробиофарма» – в апреле 2018 года. Среди совладельцев «Пробиофарма» – полный тезка сенатора от Тульской области Дмитрий Савельев (ему принадлежат 40%), дочь Валентины Терешковой Елена (30%) и Лия Мурадова (30%).

По условиям торгов «Пробиофарм» должен будет арендовать у «Партнера» недвижимое имущество на 11 месяцев с правом пролонгации, а также в течение пяти лет – оборудование. «Фармсервис» обязуется на протяжении не менее пяти лет выкупать и реализовывать производимую «Партнером» продукцию на сумму 400 млн рублей в год.

Елена Терешкова с 2014 по 2015 год работала в Фондсервисбанке (сейчас санируется), с 2015 года – заместителем генерального директора АО «Партнер».

Действующее с 1992 года АО «Партнер» было одним из крупнейших в России и странах СНГ производителей пробиотиков. В портфеле компании – «Бифидумбактерин», «Пробифор», «Флорин», «Гепафор» и широко известный кисломолочный продукт «Бифидок». Выручка компании в 2017 году составила 516 млн рублей, чистая прибыль – 23 млн рублей.

Фондсервисбанк в феврале 2018 года подал в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве АО «Партнер»: компания не смогла выплатить банку долг по открытой ранее кредитной линии в 3 млрд рублей. В октябре 2018 года «Партнер» признан банкротом.

В декабре 2018 года совладелец АО «Партнер» Игорь Вайншток был объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению представителей Фондсервисбанка. ГСУ СКР по Москве инкриминирует собственникам и топ-менеджерам компании злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам.

Источник: Коммерсант

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