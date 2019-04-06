Gedeon Richter пытается заблокировать продажи контрацептива Модэлль 911 от Teva

Gedeon Richter подала в арбитражный суд Ивановской области иск к российской «дочке» Teva и компании-оператору одной из местных аптек с требованием признать факт нарушения ее патента на препарат Эскапел с левоноргестрелом, изъять из гражданского оборота содержащий ту же дозировку действующего вещества дженерик от Teva и уничтожить его. Иск, как следует из картотеки арбитражных дел, оставлен без движения до 26 апреля.

Претензия касается зарегистрированного компанией Teva в марте 2017 года препарата Модэлль 911 с действующим веществом левоноргестрел в концентрации 1,5 мг. В портфеле Gedeon Richter есть два продукта для экстренной контрацепции с тем же МНН – Постинор (две таблетки с концентрацией 0,75 мг) и Эскапел (одна таблетка с 1,5 мг, как у Teva).

Эскапел защищен евразийским патентом, удовлетворение которого критериям «новизна» и «изобретательский уровень» Teva в настоящее время пытается оспорить в суде по интеллектуальным правам.

По данным DSM Group, в 2018 году объем розничных продаж Постинора составил 512 млн рублей, Эскапела – 323,6 млн рублей. Модэлль 911, поступивший в коммерческий оборот в 2019 году, в январе-феврале был реализован на общую сумму 19 тысяч рублей, тогда как Эскапел принес 51,9 млн рублей выручки, Постинор – 81,3 млн рублей.

«Teva с уважением относится к правам интеллектуальной собственности иных участников фармацевтического рынка. Компания имеет все основания полагать, что ни один из препаратов производства группы компаний Teva не нарушает патентных прав компании Gedeon Richter, которые были бы оформлены в соответствии с требованиями действующего патентного законодательства РФ», – заявил Vademecum руководитель профильного департамента Teva в России и Евразии Александр Короленко.

Gedeon Richter начинает коммерциализировать дженерики только после истечения сроков патентной защиты и вправе требовать этого и от других участников рынка в отношении собственных оригинальных разработок под патентной защитой, сказал Vademecum полномочный представитель компании в России Аттила Варади: «Мы всегда полностью следуем всем требованиям законодательства но при этом всеми законными методами отстаиваем свои интеллектуальные права».

Как стало известно 1 апреля 2019 года, Европейский патентный офис (ЕРО) поддержал Teva в споре с производителями дженериков ее блокбастера Копаксон 40, признав дозировку действующего вещества (глатирамера ацетат) 40 мг изобретением, заслуживающим патентной защиты.

Gedeon Richter – венгерская фармкомпания, основанная в 1901 году. Разрабатывает, производит и продает готовые препараты и активные субстанции, уделяет особое внимание исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. Выручка компании в 2018 году составила 1,398 млрд евро, чистый убыток – 10,7 млн евро.

Teva – израильская фармкомпания, чьей наиболее успешной оригинальной разработкой стал препарат от рассеянного склероза Копаксон с продажами на $3,8 млрд в 2017 году. В конце 2018 года Teva утратила эксклюзивные права на Копаксон, однако попыталась продлить его защиту, выпустив удвоенную дозировку, предполагающую более редкое применение. Выручка компании в 2018 году составила $18,9 млрд, чистый убыток – $2,15 млрд.

Источник: Арбитражный суд Ивановской области

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