В Минздраве Якутии прошли обыски

Обыски прошли в здании Минздрава Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, оперативные мероприятия не связаны с нашумевшим делом о картельном сговоре фармацевтических предприятий, осуществлявших поставки в медучреждения республики.

По данным СМИ, обыски, в частности, проводились по месту жительства и в кабинете заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Факт проведения обыска подтвердили и в региональном Минздраве. Позже в ведомстве сообщили, что обыски связаны с деятельностью компании «Мед-фуд», занимающейся поставкой медицинского питания в больницы региона. «Изъяты документы и цифровые носители, которые могут иметь значение для уголовного дела», – отметили представители ведомства.

Силовики недавно уже посещали республиканский Минздрав. Предыдущий обыск был проведен 13 марта по делу о мошенничестве и ограничении конкуренции при поставке лекарств и медицинских изделий на общую сумму 3 млрд рублей. Сейчас некоторые из фигурантов этих дел находятся под домашним арестом.

Источник: ТАСС

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