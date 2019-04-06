Совладелец клиники «ОнкоСтоп» Ксения Ловцова занялась сервисом медоборудования

Компания Medeqi, принадлежащая соучредителю и управляющему партнеру клиники «ОнкоСтоп» Ксении Ловцовой, стала официальным сервисным представителем радиотерапевтических систем американской компании Accuray. Ее ключевым конкурентом станет ГК «Дельрус».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медэки» зарегистрировано в 2017 году, юрлицо на паритетных началах принадлежит Ксении Ловцовой и Павлу Антонову. Как сообщили Vademecum в компании, Medeqi будет проводить официальное сервисное и гарантийное сопровождение радиохирургических систем CyberKnife и TomoTherapy.

Всего в России установлено девять систем CyberKnife и две – TomoTherapy. В Medeqi рассчитывают, что этот парк расширится в связи с реализацией нацпроекта «Здравоохранение».

Сейчас Medeqi осуществляет сервисную поддержку оборудования сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, собственно, московской клиники Ловцовой «ОнкоСтоп» и других медучреждений.

«Приобретая системы для лучевого лечения, важно понимать, что, как и любая техника, они на регулярной основе должны поддерживаться квалифицированными специалистами, в том числе с целью модернизации программного обеспечения. Для того чтобы обеспечить должное инженерное сопровождение, важно сотрудничать с компетентными и сертифицированными производителем оборудования специалистами», – отметил Дмитрий Кудинов, руководитель региона Europe Distribution Accuray, предостерегая медучреждения от подхода в формате «гаражного сервиса».

Основным конкурентом Medeqi в этой нише является ГК «Дельрус» – официальный дистрибьютор Accuray с апреля 2014 года и один из лидеров рынка госзаказа медизделий (3-е место в ТОП100 поставщиков госзаказа МИ в 2017 году). Входящее в группу ООО «Медицинская компания» в 2016 году, например, получило сервисный контракт на систему CyberKnife НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко на 90 млн рублей.

«ОнкоСтоп» – клиника, располагающаяся на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Специализируется на радиохирургическом лечении. Ею также владеют Ксения Ловцова и Павел Антонов. В 2017 году выручка компании составила 51 млн рублей.

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