IMCoPharma расширяет свою логистическую и дистрибьюторскую сеть

Компания IMCoPharma продолжает искать решения, чтобы за счет качества своих услуг стать как можно ближе к своим клиентам. Расширяя возможности логистики и дистрибьюции, компания стремится максимально сократить сроки поставки и при этом увеличить ассортимент фармацевтической продукции, хранящейся на собственных складах. Цель заключается в том, чтобы обеспечить своим заказчикам широкий выбор фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и материалов на территории стран СНГ и организовать эффективный товарооборот с конечными потребителями.

Складские помещения IMCoPharma расположены по всему СНГ. Однако, центральный склад, площадью около 600 м2 находится в Чешской Республике вблизи главного офиса компании. Помещение склада полностью отвечает требованиям надлежащей дистрибьюторской практики GDP и регулярно контролируется государственным органом. Высококачественное оборудование и техническое оснащение обеспечивает максимальную эффективность и безопасность не только для перемещения товарной продукции на самом складе, но и для всех видов транспортировки в рамках экспортно-импортных операций.

Благодаря сертификации AEO (Уполномоченный субъект экономической деятельности) IMCoPharma получила приоритетные возможности при прохождении таможенных процедур, которые являются составной частью экспортных поставок в страны СНГ. Чтобы оперативно реагировать на растущие потребности рынка, компания дополнительно инвестировала средства на покупку участка площадью около 7300 м2 вблизи главного офиса, где в ближайшем будущем планируется строительство еще одного логистического центра. Как уже было сказано, помимо центрального склада в Чехии, у компании IMCoPharma есть и другие складские помещения в СНГ, в том числе в России и на Украине. Эти склады также отвечают требованиям государственных органов и сертифицированы для хранения лекарственных средств и фармацевтической продукции. Запланированное расширение складских помещений ведется также в Казахстане и Узбекистане.

Что касается России, то складские площади IMCoPharma в московском регионеГрибки составляют 1600 м2. Открытие этого склада связано с необходимостью обеспечения более эффективных логистических процессов и максимального удовлетворения потребностей клиентов компании. Поскольку склад сертифицирован, его обязательными составными частями являются: зона приемки, зона основного хранения, зона экспедиции, зона хранения опасной продукции, зона хранения недоброкачественной продукции, зона карантина. Вся фармацевтическая продукция на складе хранится при заданных и контролируемых значениях температуры и влажности. Две рампы склада обеспечивают раздельный прием и выдачу товара.

Расширение коснулось и склада на Украине в Киевской области. Здесь у компании IMCoPharma площади для хранения продукции в настоящее время составляют 550 м2. Как и все другие, данный склад сертифицирован для хранения фармацевтической продукции и соответствует всем требованиям по качеству помещений и оборудования.

«Мы твердо верим, что инвестиции в обеспечение логистики с целью эффективного и своевременного предоставления услуг нашим клиентам на профессиональном уровне, являются одними из тех, которые должны быть нашим приоритетом и будут положительно оценены всеми деловыми партнерами, поставщиками и клиентами», – считает Иван Микеш, генеральный директор компании IMCoPharma.

gmpnews