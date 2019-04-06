«ОХФК» из Обнинска получит заем на оборудование для маркировки лекарств

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил три проекта в Удмуртии, Ставропольском крае и Калужской области на общую сумму займов ФРП 360 млн рублей. Общая стоимость проектов превысит 772 млн рублей.

Среди одобренных проекто в, компании «ОХФК» из Обнинска Калужской области одобрен заем на 29 млн рублей по программе «Маркировка лекарственных средств».

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» («ОХФК») является производителем фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств, входит в состав Группы компаний МИР-ФАРМ. Группа компаний в настоящее время располагает лабораториями и фармацевтическими заводами в России и Европе.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Программа «Маркировка лекарств» — дать возможность фармпроизводителям установить оборудование для прослеживаемости продукции.

gmpnews