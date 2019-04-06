Стюарт Меррифилд назначен управляющим директором Novartis Pharma в России

С 1 апреля 2019 г. управляющим директором Novartis Pharma в России назначен Стюарт Меррифилд. В этой роли он стал преемником Николаоса Триподиса, который получил назначение на позицию руководителя глобального офтальмологического подразделения Novartis, говорится в пресс-релизе.

Г-н Меррифилд присоединился к компании Novartis в 2004 г. в должности глобального директора по препаратам в дерматологическом подразделении. На протяжении последующих 15 лет он занимал ряд руководящих позиций в коммерческой и управляющей функциях Novartis в разных странах мира, в том числе, должность глобального директора по препаратам, директора фармацевтического дивизиона в Болгарии, руководителя по маркетингу и продажам кластера Центральной и Восточной Европы. В 2006 — 2009 годах г-н Меррифилд работал руководителем отдела маркетинга и, позже, возглавлял одно из бизнес-подразделений в российском представительстве Novartis Pharma. С 2013 г., непосредственно перед возвращением в Россию, г-н Меррифилд являлся управляющим директором группы удаленных рынков Novartis в кластере Центральная и Восточная Европа.

До перехода в Novartis Стюарт Меррифилд работал в сфере маркетинга в компании Mars Inc. в Великобритании, Франции, Чехии и ближневосточных странах.

Источник: пресс-релиз

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